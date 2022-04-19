В нацпарке «Таганай» за зиму скормили птицам два центнера семечек

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19 апреля 2022, 10:43 Анна Семенова

Кормушки будут дожидаться осени. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Кормушки сняли и отправили на ревизию.

Зимой пернатым приходится туго, найти корм – та еще задача. Пережить непростое время птицам всегда помогают в национальных парках. Например, на «Таганае» действует акция «Покорми птиц», в которой могут принять участие все желающие.

Работники заповедника подсчитали, что за прошедшие холодные месяцы в кормушки доставили два центнера продовольствия. Благодаря этому крылатые обитатели леса смогли выжить и сейчас активно строят гнезда для будущего потомства.

Птичьи столовые сняли с маршрутов и отвезли на склад. Там их помоют, отремонтируют и поставят дожидаться следующей осени.