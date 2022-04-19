В 2021 году Челябинскую область посетили 3,6 миллиона туристов

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм

19 апреля 2022, 09:01 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр "Гранада Пресс"

Фотография Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

В этом году число желающих увидеть красоты Южного Урала может значительно возрасти.

Туристическую и инвестиционную привлекательность Челябинской области обсудили участники онлайн пресс-конференции, которая состоялась 18 апреля в пресс-центре «Гранада Пресс».

Как прокомментировал заместитель губернатора Егор Ковальчук, в прошлом году по Южному Уралу путешествовали 3,62 миллиона туристов. В этом году их количество может значительно увеличится. Среди гостей региона особенно востребованы национальные парки, отдых на природе, санатории и курорты, а также культурно-познавательный и промышленный туризм.

Одним из преимуществ Челябинской области с точки зрения инвестиций является туристско-рекреационный кластер «Горный Урал». В регионе действует ряд мер поддержки для предприятий индустрии гостеприимства.

Добавим, что региональным министерством экономического развития утверждена Концепция развития внутреннего и въездного туризма Челябинской области на 2020-2025 годы. Согласно документу, в 2035 году Южный Урал должен принять 4,2 миллиона туристов.