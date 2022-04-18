На Таганае распустились подснежники

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18 апреля 2022, 06:45 Анна Семенова

Весна во всей своей красе - на Таганае. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Первые весенние цветочки в этом году вышли по графику.

Как сообщили в пресс-службе национального парка, в предыдущие два года подснежники опоздали со своим появлением на шесть дней. Но в текущем сезоне исправились – зацвели по графику!

Самое раннее появление первоцвета зафиксировано в 2008 году, тогда подснежники порадовали посетителей «Таганая» уже 7 апреля. Самый поздний срок был в 2013 году, когда ждать красоту пришлось до 23 апреля.

Специалисты говорят, что если похолодание не задержится в Челябинской области, то через неделю можно будет насладиться видом белоснежной ветреницы алтайской – вестника таганайской зелёной весны.