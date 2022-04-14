На Таганае голодный мишка разворошил муравейник

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14 апреля 2022, 08:40 Анна Семенова

Вот такие разрушения оставил после себя косолапый. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Белковая пища – то, что нужно после пробуждения.

В национальном парке «Таганай» продолжают рассказывать о весенних активностях местных обитателей. Недавно проснувшийся мишка, например, накануне полакомился муравьишками, прилично разворотив дом вкусных букашек.

Работники заповедника пояснили, что после пробуждения косолапому очень хочется сытной белковой пищи, а тратить силы на охоту, которая еще может и не увенчаться успехом, он не желает. Поэтому муравьи – отличная трапеза, и добыть ее совсем не сложно. Правда сейчас приходится довольствоваться самими насекомыми, а самое вкусное для мишки – личинки – появятся чуть позже.

Теперь трудолюбивым муравьишкам приходится восстанавливать свое жилище после такого набега. Заниматься этим они будут все лето.

А иногда разрушения бывает уже не исправить и насекомым приходится искать новый дом.