На Таганае глухарь снял селфи, распушив хвост

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29 марта 2022, 07:40 Анна Семенова

Вот такой красавец пришел на фотосессию. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Птица изучила фотоловушку, а затем показала себя во всей красе.

Фотоловушки, установленные в национальном парке «Таганай», часто радуют своими съемками. То запечатлит прогулку лосей, то ночной променад американской норки, а то и драку зайцев.

На этот раз героем фотосессии стал красавец-глухарь. Селфи он сделал дважды, сначала изучив обнаруженную камеру, а затем показав себя в объектив во всей красе – распушив хвост.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, окраска глухаря только кажется одноцветной. На самом деле, если посмотреть на птицу вблизи, то можно увидеть, как перо «распадается» на составные цвета. Голова и хвост чёрные, корпус - тёмно-серый, крылья – буроватые, грудь - тёмно-зеленого цвета, а брови - ярко-красные.

Ох, и красив!