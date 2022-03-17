Туристы могут подарить Таганаю редкие архивные фото

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17 марта 2022, 09:04 Анна Семенова

Интересно посмотреть, как менялся Таганай и туристы. Фото: официальный сайт нацпарка Таганай.

Здесь будет организована выставка.

В визит-центрах национального парка «Таганай» решили создать экспозицию по истории туризма. Первая экскурсия состоялась здесь в конце XIX века – в горы Южного Урала наведались участники Международного геологического конгресса, проходившего в Санкт-Петербурге.

У подножия Двуглавой сопки участники Уральского общества любителей естествознания в начале XX века оставили метку на камнях.

А во времена Советского союза путешественникам предлагали экскурсию по Таганаю в рамках Всероссийского туристического маршрута №55 «По Южному Уралу».

Наверняка у кого-то найдутся редкие кадры из походов по красивейшему нацпарку. Как сообщили в администрации «Таганая», подойдут и пейзажные снимки, и фото участников путешествий, а также запечатленные приюты, стоянки и другое.

Все, что удастся собрать, используют для тематической выставки.

Если у вас есть подобные экспонаты, обращайтесь по телефону +7 931 902 1603. Можно также присылать скан-копии снимков по электронной почте eperova@taganay.org