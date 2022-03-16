Перспективы развития в Приморье внутреннего туризма

Аргументы Недели. Владивосток → Туризм 13+

16 марта 2022, 07:35

кекуры Два брата, Дальнегорский городской округ

Санкции, которые на нашу страну наложил Запад, в определённом смысле если не поставили крест, то крайне усложнили нашим согражданам возможность путешествовать по Европе и другим странам. Стоит ли на таком фоне ждать взрывного скачка интереса к внутреннему туризму? Об этом «Восток-Медиа» рассказал эксперт отрасли.

— На первый взгляд, да, кажется, что на фоне санкций, отказов в выдаче виз и других сложностей интерес к поездкам по стране должен вырасти, — говорит руководитель команды путешествий «Движение» Ирина Канюкова. — И даже кажется, что ситуация сегодня очень похожа на ту, что была в 2020 году, когда началась пандемия. Границы закрылись, возникло множество сложностей, а жители России тем не менее привыкли путешествовать. И поток туристов перенаправлялся по внутренним направлениям, мы это в Приморье хорошо ощутили. В прошлом году в нашем крае, во Владивостоке было очень много туристов из центральных и западных областей России. Повторю, аналогия просто напрашивается, и хочется верить, что наплыв туристов из западной части страны — будет и в этом году, но…

— Неужели есть «но»?

— И весьма серьёзное. Санкции и пандемия — это две, как говорят, очень большие разницы. Что мы видим сегодня? Что из-за санкций люди окажутся, вероятнее всего, в тяжёлой экономической ситуации, при которой им просто будет не до поездок — даже по стране.

Вторая составляющая, которая не прибавляет оптимизма, — положение с авиаперевозками. Международные рейсы отменяются, сказать, какая маршрутная сеть будет доступна сейчас для гражданина России, пока никто толком не может. Сколько будут стоить авиабилеты на внутренние рейсы, тоже пока трудно предсказать. Возможно, появятся новые субсидии на внутренние перевозки, а возможно — и не появятся… Ясности нет. Как вырастут цены на перевозки железнодорожным транспортом; как вырастет стоимость топлива, от которого зависит, например, то, сколько будут в этом году стоить популярные у приморцев туры на катерах по островам залива Петра Великого, — даже это пока неясно. По большому счёту, нашей индустрии нужен ещё месяц-другой, чтобы понять ситуацию и определиться со стратегией.

— То есть вы пока не пребываете в эйфории?

— Безусловно. Мечтать о том, что «внутренний туризм вырастет, будет много гостей», не стоит. Давайте посмотрим, как станет развиваться ситуация, а потом сделаем выводы.

— И ни намёка на оптимизм?

— Ну отчего же… Уверена, спрос на туристические услуги, как и на культурные мероприятия, спектакли, выставки, кино, концерты, всё равно будет. Человек без этого жить не может, без этой составляющей он выживает, а не живёт. Психика наша так устроена, что нам нужна разрядка. А туризм возможность разрядки даёт. Думаю, что поменяется спрос на туры и экскурсии, и те фирмы, которые смогут быстро менять свою тактику и подстраиваться под спрос, будут работать спокойно.

— А какие туры, экскурсии, на ваш взгляд, станут популярны?

— Думаю, возникнет более острая потребность в коротких экскурсиях, на три-четыре часа. Они будут дешевле и дадут возможность разгрузить мозг. Плюс маршруты с творческой составляющей, например, с рисованием, с йогой, с гимнастикой дыхательной, мастер-классами. Что-то в этом ключе, скорее всего. То, что даст подпитку психике, даст возможность сбросить стресс.

— Как вам кажется, если туристы всё больше станут выбирать внутренние маршруты, вырастет ли уровень сервиса?

— Улучшить сервисную составляющую в одночасье нельзя. Вот представьте, просыпается утром собственник бизнеса и твёрдо решает, что с сегодняшнего дня сервис на базе отдыха улучшает. И начинает считать расходы на этот самый сервис. Сделать современный сайт с понятным описанием номеров и услуг, возможностью бронировать проживание онлайн, оплатой в два клика, понятной и прозрачной процедурой возврата в случае отмены бронирования… Доукомплектовать номера или полностью их обновить, после анализа потребностей целевой аудитории разработать меню, отражающего новую концепцию… Увеличение штата, обучение персонала и многое другое. Разве это случится на «раз-два», за неделю или даже за сезон? Чтобы улучшился сервис, собственник должен осознавать важность сервиса в своём бизнесе и иметь средства, чтобы этот сервис внедрить, обеспечивать финансово, контролировать, следить за потребностями своего клиента и постоянно улучшать. Насколько в нынешней ситуации бизнес может себе позволить такие финансовые издержки? Я не знаю. Но если бизнес собирает регулярно обратную связь от клиентов, анализирует её, то всегда можно найти точки роста без больших финансовых затрат.