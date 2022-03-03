Для туристов в «Гремучем ключе» строят визит-центр

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3 марта 2022, 07:15 Анна Семенова

Строительные работы в разгаре. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Здесь можно будет отдохнуть и переодеться.

Любители туристического активного отдыха, кто исходил Таганай вдоль и поперек, конечно, знают о «Гремучем ключе». Это приют, где можно передохнуть тем, кто взял путь на Откликной гребень или Круглицу. Здесь можно снять комнату с печками и настилами для спальников, либо палатку. С поляны этого приюта можно насладиться шикарными видами на северную вершину Двуглавой сопки «Бараньи лбы» и вершину хребта Средний Таганай.

В этом месте постоянно собираются альпинисты, а также те, кто собирается, например, в Долину Сказок или на Митькины скалы. Это самый популярный приют на Таганае, только за прошлый год его посетили 14 тысяч туристов.

В национальном парке посчитали, что в «Гремучем ключе» просто необходим свой отдельный визит-центр. Его строительство уже началось. Здесь будет рабочее и жилое место для дежурных, теплое помещение, где можно согреться и передохнуть, а также получить необходимую в походе информацию.

Как сообщает пресс-служба «Таганая», работы завершат уже к маю, в высокий сезон здесь с радостью примут первых гостей.

А в это время на дороге к Чёрной скале начинается капитальный ремонт. За месяц полосу отвода нужно расчистить от кустарников и сухостоя, после чего тяжёлая техника займётся планировкой и выравниванием профиля.