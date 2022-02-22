В АТОР заявили, что цены на отдых за границей в период майских праздников могут вырасти

Аргументы Недели → Туризм 13+

22 февраля 2022, 09:42 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что цены на отдых в период майских праздников могут вырасти на 30-50 процентов. Как объяснила глава АТОР, подорожание поездок может спровоцировать окончание программ раннего бронирования отдыха.

Если в настоящее время средняя стоимость недельного тура на двоих 70-80 тысяч рублей, то в апреле тур за границу вполне может стоить 100 тысяч рублей.

По словам Майи Ломидзе, особенно значимое повышение цен будет отмечаться на заграничных путешествиях. На отечественных курортах скачка цен не ожидается. В настоящий момент активно раскупаются туры как на внутренние, так и на зарубежные направления.

Согласно свежим соцопросам, День Защитника Отечества 23 февраля, большинство россиян проведут в родном городе или регионе.