Посетители нацпарка «Зигальга» могут насладиться красотой ледяных цветов

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5 февраля 2022, 12:08 Анна Семенова

Каждый ледяной цветок абсолютно уникален. Фото: телеграм-канал нацпарка Зигальга

Такое природное явление очень недолговечно.

Соскучились по лугам, усыпанным цветами? Приезжайте в Зигальгу. Здесь «расцвело» целое поле, правда, цветы не обычные, а ледяные, но тем еще красивее. Уникальные кристаллы нарастают поверх тонкого слоя льда благодаря сильной влажности, безветрию и резким перепадам температур.

Такая красота очень недолговечна, так как кристаллики нарастают только на тонком, «молодом» льду. Как только его толщина будет увеличиваться, цветы исчезнут, так как температура на его поверхности приблизится к температуре воздуха.

- Кстати, одинаковых комбинаций у ледяных цветов не бывает, - комментируют в национальном парке. – Двух похожих вам не найти!