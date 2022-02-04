В Челябинской области будут развивать туристическую инфраструктуру

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм 13+

4 февраля 2022, 10:38 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Перед регионом стоит задача быстро войти в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В правительстве области состоялось совещание по вопросам внутреннего и въездного туризма на Южном Урале. Его провел губернатор Алексей Текслер. Глава региона поставил задачи по развитию туристической индустрии.

Одно из поручений — максимально использовать возможности национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также в приоритете усиление взаимодействия с федеральными органами власти — Ростуризмом и корпорацией «Туризм.РФ», развитие исторических и природных пространств, городов Южного Урала и потенциала промышленного, гастрономического и событийного туризма.

Как подчеркнул Алексей Текслер, эти направления должны реализовываться совместно с развитием дорожной и транспортной инфраструктуры. В 2022 году планируется начать реконструкцию магнитогорского аэродромного комплекса.

«Южный Урал обладает мощным туристическим потенциалом. Проблема — в наличии современной инфраструктуры, которой недостаточно для раскрытия этого потенциала», — отметил глава региона.

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