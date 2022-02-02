В нацпарке Таганай туристы встретили белку-летягу

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2 февраля 2022, 10:57 Анна Семенова

Встретить белку-летягу днем - удача. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Краснокнижный зверек вышел погулять средь бела дня.

Невероятно повезло туристам, оказавшимся на днях на Таганае. Им повстречалась белочка-летяга. Увидеть в светлое время суток этого краснокнижного зверька почти невозможно, ведь летяги ведут ночной образ жизни. К тому же данный грызун в морозы старается не покидать своего гнезда. Видимо у белочки закончились все запасы, и она отправилась на поиски пропитания в Центральную усадьбу.

А зима продолжается, и птичкам тоже хочется есть. Сотрудники компании «ЗЗБО» из Златоуста и студенты педагогического колледжа подарили нацпарку новенькие кормушки. А компания «Смарт» презентовала 10 мешков семечек. Помочь в доставке корма для пернатых могут все желающие. Приятную прогулку можно совместить с добрым делом, подав заявку по электронному адресу ziteva@taganay.org. В письме необходимо указать количество участников, время и дату приезда. В визит-центре Центральной усадьбы вас встретят и вручат продуктовые наборы.

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