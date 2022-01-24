На Таганае туристов ждет новая лыжня и редкие птицы

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24 января 2022, 18:31 Анна Семенова

фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Любителям активного отдыха будет чем заняться.

В национальном парке «Таганай» ждут поклонников активного отдыха: от Центральной усадьбы до Черной скалы сейчас можно пройти на лыжах. На пути ждут быстрые спуски и мягкие сугробы. Общая протяженность пути – 7,5 километров, часть маршрута пролегает по трассе зимнего горного марафона.

Кроме красивейших пейзажей гостей зимнего леса ждут удивительные встречи. Например, недавно у одной из таганайских кормушек был замечен вьюрок – певчая птица размером с воробья. Его еще называют горным зябликом. Увидеть вьюрка в компании снегирей – хороший знак. Это может быть приметой скорого прихода весны, ведь данная перелетная птица зимует на юге Европы, в Турции или Средней Азии, а в места гнездования возвращается только в апреле.

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