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На полном доверии: пей и плати

В горах Чехии работает будка самообслуживания

, 10:01

На полном доверии: пей и плати

На условиях доверия к туристам в Чехии на высоте более тысячи метров работает пивной ларёк без продавца. Люди могут приобрести прохладительный напиток в обычной деревянной будке. Там же путешественникам предлагается и лимонад.

Оплата за напитки производится через «терминал». Деньги нужно просунуть в прорезь в доске. Факт оплаты никто не проверяет. Заведение функционирует на условиях честности людей. Предприниматели поставили пивную будку самообслуживания с начала пандемии. Туристы уже оценили предложение чешских коммерсантов. Ларёк находится в живописном месте, что делает его ещё более привлекательным не только для любителей пива, но и простых путешественников. Благодаря новой форме работы пивного ларька, контакты между продавцом и покупателем исключаются.

В России тоже имеются подобные заведения. В крупных городах можно встретить кафе без продавца, а также множество различных едален. На Кавказе есть точки общепита, где посетитель за еду может заплатить ту сумму, которую ему не жалко. В нашей стране корни заведений, работающих на доверии, берут начало в Древней Руси.

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