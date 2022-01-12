400 туристов встретили новый год в горах на Таганае

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм

12 января 2022, 19:31 Анна Семенова

Фото: сайт национального парка Таганай

В целом за 2021 год нацпарк принял более 200 тысяч человек.

Как сообщили работники национального парка «Таганай», новогодняя ночь в горах привлекает большое количество туристов. В прошедшую новогоднюю ночь все места в приютах живописного места на Южном Урале были заняты. Места бронировались еще в ноябре. Всего на природе проводили 2021-й год около 400 человек. И это не только жители Челябинской области, но и гости из Уфы, Екатеринбурга, Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга.

А всего в январские каникулы по экотропам Таганая прошли 13,5 тысяч человек. Половину из них привлекла Черная скала, а 2,5 тысячи туристов испробовали новый маршрут на Семибратке.

Серьезных происшествий не зафиксировано, но все же четыре раза спасатели выезжали в нацпарк. Каждый раз поводом были поврежденные ноги. Несколько женщин в разные дни травмировались, катаясь со склонов Двуглавой сопки.

Общее количество людей, которых принял Таганай в 2021 году, составило 200 тысяч 667 человек.

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