Журнал National Geographic написал про зимний отпуск в Челябинской области

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12 декабря 2021, 18:42 Анна Семенова

В Челябинской области есть горнолыжные трассы любого уровня. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Наконец-то про наш регион заговорили не только в связке с промышленностью.

Южный Урал попал на страницы известного трэвел-журнала, который поступит в продажу уже 15 декабря. Об этом пишет «Южноуральская панорама» со ссылкой на департамент продвижения турпотенциала Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

В публикации рассказывается о популярности Челябинской области среди российских туристов. Среди семи причин посетить наш край, указываются широкие возможности для лыжников и сноубордистов, любителей снегоходов и сноубайков, а также красивейшие национальные парки, горячие источники, крутая зимняя рыбалка, катание на собачьих упряжках. Ну и неповторимая уральская кухня.





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