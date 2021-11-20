В Челябинской области отправиться на сплав можно будет зимой

Аргументы Недели → Туризм 13+

20 ноября 2021, 12:51 Анна Семенова

Вот такая аэролодка повезет туристов по зимней реке. Фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области.

Любителям подобного отдыха предлагают удивительное приключение.

О новом виде развлечений пишет сайт Полит 74. Предприниматель из Сатки получил грант от Ростуризма, на который организовал сплавы по реке Ай в зимнее время.

Тур предлагается на один день с завтраком, экскурсией по реке и посещением Кургазакской пещеры, Сухих водопадов и Айских притесов, обедом в поселке Лаклы и подъемом в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс.

Для семи пассажиров столь чудный мини-отпуск обойдется в 25 тысяч рублей. Почему именно для семи? Именно столько вмещает аэролодка, которая и обеспечит передвижение по замерзшей реке.

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