В Челябинской области отправиться на сплав можно будет зимой
20 ноября 2021, 12:51 Анна Семенова
Любителям подобного отдыха предлагают удивительное приключение.
О новом виде развлечений пишет сайт Полит 74. Предприниматель из Сатки получил грант от Ростуризма, на который организовал сплавы по реке Ай в зимнее время.
Тур предлагается на один день с завтраком, экскурсией по реке и посещением Кургазакской пещеры, Сухих водопадов и Айских притесов, обедом в поселке Лаклы и подъемом в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс.
Для семи пассажиров столь чудный мини-отпуск обойдется в 25 тысяч рублей. Почему именно для семи? Именно столько вмещает аэролодка, которая и обеспечит передвижение по замерзшей реке.
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