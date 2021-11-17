Из-за пандемии южноуральцы стали чаще путешествовать по России

Коронавирус изменил туристические предпочтения жителей Челябинской области, сообщает региональная Контрольно-счетная палата.
Пандемия заставила многих переосмыслить привычный формат отдыха. В 2020 путешествовать по России предпочли 63% южноуральцев. Годом ранее этот показатель составлял лишь 38%.
В прошлом году среди путешественников из Челябинской области особенно востребованными оказались Краснодарский край, Крым, Башкортостан, Татарстан и непосредственно Южный Урал. Туристы стали чаще выбирать Калининградскую область и Красноярский край. А вот Москва и Санкт-Петербург потеряли свою популярность в 4,7 и 3,2 раза соответственно.
Добавим, что руководство Челябинской области считает важным развитие туристического потенциала Челябинской области. Эта отрасль может стать точкой экономического роста региона.
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