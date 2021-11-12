Туроператор «Музенидис Трэвел» заявил о неспособности выполнять обязательства перед туристами

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12 ноября 2021, 18:52 Источник: АТОР

фото: pixabay.com

Туроператор «Музенидис Трэвел» в пятницу, 12 ноября, официально объявил о неспособности выполнять обязательства перед туристами. Закрытие туристической компании стало следствием экономических проблем «материнской» Mouzenidis Travel в Греции.

Ростуризм официально исключил из единого реестра туроператоров все юридические лица компании «Музенидис Трэвел».

Компания «Музенидис Трэвел» реализовывала в России продукт греческого холдинга Mouzenidis Group. Все расчеты российского туроператора шли через греческую «материнскую» компанию.

Туроператор специализировался на турах в Грецию. Также были туры в Грузию (до закрытия направления), Армению, Италию, Кипр, Азербайджан, ОАЭ, Мальдивы и некоторым другим экзотическим направлениям.

По предварительным данным, туроператор не выполнил обязательства перед 25 тыс. человек. Это туристы, купившие как полные турпакеты, так и отдельно услуги по размещению или авиаперевозке. Задолженность головной греческой компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет порядка 23 млн евро.

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