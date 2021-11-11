Нацпарки Челябинской области ожидают прирост туристов в зимний сезон

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11 ноября 2021, 07:58 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На «Таганае» и в «Зюраткуле» создана инфраструктура для всесезонного посещения.

Национальный парк «Таганай» прошлой зимой посетили 44,5 тысячи человек. В этом сезоне их количество может увеличится до 48-49 тысяч, рассказала директор особо охраняемой природной территории Эльвина Новоселова в ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Представители парка «Зюраткуль» тоже рассчитывают на увеличение турпотока. Прошлой зимой парк посетили 26 тысяч путешественников, в этот раз их ожидается на 2-3 тысячи больше.

По мнению экспертов, еще одной точкой притяжения для отдыхающих станут горнолыжные курорты и санатории. Перед визитом туристам рекомендуют уточнить в заведениях правила посещения.

«Для туристической отрасли Челябинской области зимний сезон важен также, как и летний», — отмеила заместитель директора по развитию туризма регионального Агентства международного сотрудничества Ирина Чиркова.

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