Первый центр компетенций по промышленному туризму откроют в Магнитогорске

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28 октября 2021, 07:38 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Регион стал новатором и амбассадором развития промтуризма.

В Челябинской области проходит II Всероссийский форум по развитию промышленного туризма. Как отметил губернатор Алексей Текслер в приветственном видеообращении к участникам мероприятия, Южный Урал имеет потенциал развития промышленного туризма благодаря своим природным красотам и развитой индустрии.

О том, почему именно Челябинская область была выбрана в качестве площадки для проведения всероссийского мероприятия рассказала директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова. Она отметила, что регион является новатором и амбассадором развития промышленного туризма. Именно поэтому на базе ММК будет создан первый в России центр компетенций по промтуризму. Задачами центра станет методологическая поддержка, демонстрация достижений, сбор лучших практик страны и сотрудничество с вузами. Еще одним флагманом развития промтуризма в регионе является ЧТПЗ.

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