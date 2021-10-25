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Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов

, 16:54 Источник: Dierso

Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов
Фото: pixabay.com

Жители острова Пасхи, отрезанные от мира из-за пандемии коронавируса, в воскресенье, 24 октября, проголосовали против открытия острова для туристов.

Чилийский остров в южной части Тихого океана, известен своими впечатляющими мегалитами загадочного происхождения.  Население острова составляет всего около 10 000 человек. В ходе опроса, проведенного местными властями, жители должны были ответить «да» или «нет» на вопрос, хотели бы они, чтобы остров открыл границы для туристов в январе.

Большинство проголосовало против. Правда, участие в «референдуме» приняли всего 20% населения. Сами местные власти выступают за открытие острова, который в прежние времена жил в основном за счет доходов от индустрии туризма. Сейчас доходы упали настолько, что их едва хватает на выживание.

Жители острова не видели ни одного туриста с марта 2020 года, когда в Чили было введены ограничительные меры в связи с пандемией. Несмотря на высокую заболеваемость и смертность от коронавируса во всей стране, на острове за все время зарегистрировано лишь 8 случаев ковида и ни одной смерти от него.

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