На новогодние каникулы челябинцы планируют отдых в российских столицах

Аргументы Недели → Туризм 13+

25 октября 2021, 11:14 Анна Семенова

Челябинцы не рискуют улетать далеко от дома. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Зарубежные туры бронируются не слишком охотно.

Опрос о том, где намереваются провести праздничные выходные россияне, провели специалисты ТАСС. Опрошены были три самых крупных туристических агентства.

В Tez Tour наиболее популярными стали путевки в Египет – их доля составила 35%. На втором месте Мальдивы и ОАЭ – 20%. Турция замыкает тройку лидеров – 15% бронирований.

В Anex Tour рассказали, что самой популярной точкой для отдыха стала Доминикана – 31% клиентов бронируют туры именно туда. Египет на втором месте.

TUI Россия лидерами признали Турцию (29% бронирований), Эмираты (25%) и Египет (22%).

Корреспонденты сайта Полит 74 решили узнать, схожи ли общероссийские тенденции с местными, южноуральскими. С этим вопросом они обратились в турагентство «Спутник».

Специалисты ответили, что немногие рискуют заранее бронировать зарубежные туры. Этому способствует сложная эпидемиологическая обстановка. Наиболее популярны у челябинцев поездки внутри России. В топе столицы – Москва, Санкт-Петербург, Казань. Востребован Севастополь – новогодние туры туда предлагают по очень демократичной цене. Что касается заграничных курортов, то лидеров среди них пока не обозначено. Египет, Турция и ОАЭ примерно на одном уровне по количеству продаж.

Кстати, на Новый год из Челябинска запустят дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург. 27, 28 и 29 декабря, а также 3 и 5 января слетать в северную столицу можно с перевозчиком «Ижавиа».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости