На Таганай туристов не пустят без QR-кодов

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24 октября 2021, 08:53 Анна Семенова

Для длительного постоя требуется сертификат о прививке. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Эта мера не коснется тех, что пришел в однодневный поход.

В телеграм-канале нацпарка «Таганай» появилась важная информация. Здесь заботятся о здоровье туристов и соблюдают все обозначенные губернатором Челябинской области ограничения. С 30 октября всем, кто планирует останавливаться в туристических приютах нацпарка, необходимо при регистрации в Центральной усадьбе предъявить QR-код. Документ должен быть у каждого участника похода старше 18 лет. Также в визит-центре необходимо соблюдать социальную дистанцию и пользоваться СИЗами.

Тех, кто собирается в однодневный поход или просто хочет прогуляться по заповеднику, ограничения не коснутся.

Также в нацпарке сообщили, что открывать бронирование на новогодние праздники они не торопятся. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, решение примут не раньше 15 ноября.

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