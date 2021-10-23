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Эксперты назвали места, в которые россияне поедут отдыхать на ноябрьские праздники

, 14:30

Эксперты назвали места, в которые россияне поедут отдыхать на ноябрьские праздники
pixabay

Вице-президент Российского Союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал «Радио 1» самые востребованные направления отдыха на ноябрьские праздники у россиян. Ими стали Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминикана.

«Основными зарубежными направлениями по-прежнему являются Турция, Египет, Арабские Эмираты, плюс добавляется Доминикана из-за увеличения праздничных дней», — сказал Барзыкин.

Жители России выбирают не только экзотические страны, но и предпочитают провести каникулы на Черноморском побережье, в Крыму и Краснодарском крае.

При этом Барзыкин подчеркнул, что, прежде чем отправляться в путешествия, следует помнить об эпидемиологической ситуации в мире. Ведь ноябрьские праздники продлили для того, чтобы уменьшить перемещения и контакты людей для предотвращения всплеска заболеваемости.

«Выезжая или планируя выезд, нужно всё уточнять. В разных регионах абсолютно разные подходы. При этом надо учитывать и рекомендации вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая сказала, что выходные добавлены для того, чтобы уберечь людей от дополнительного всплеска коронавируса. То есть надо воздержаться от перемещений. Риски повышены, это надо учитывать», — заявил Барзыкин.

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