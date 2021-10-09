Сегодня в Челябинской области откроют новую экотропу

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9 октября 2021, 09:46 Анна Семенова

Вот такую красоту можно обнаружить посреди леса. Фото: сообщество "Твой Южный Урал" Вконтакте

Французская горка в окрестностях Миасса готова удивить туристов.

Любите проводить отпуск на природе? Исходили вдоль и поперек Таганай? Множество раз поднимались на Зюраткуль? Сегодня, 9 октября, для всех поклонников пеших прогулок открывается новая экологическая тропа. Маршрут проложен на рудник «Холмистый», который называют также Французской горкой.

Это место внешне напоминает руины старинного замка. Высота Французской горки – 445 метров над уровнем моря.

Турист сможет посреди леса увидеть руины каменного строения 1900 года. Здесь находилось Таловское асбестовое месторождение. До сегодняшнего дня сохранились отверстие шахты и стены. От замка поднимается крутая дорога на гору, где можно обнаружить два карьера, где добывали асбестсодержащую породу.

Общая протяженность маршрута составляет пять километров.

Как сюда добраться?

Из Челябинска: выехать на Новоградский тракт, ехать через населённые пункты Кременкуль, Большие Харлуши, Марксист, Давлетбаева, Кулуево, перед Яраткулова повернуть направо, а в Халитова – налево. Доехав до трассы Касли – Миасс, повернуть на Миасс, налево. Не доезжая до Миасса, повернуть направо на Новотагилку. Проехать насквозь Новотагилку и затем Наилы. От окраины деревни Наилы до руин – 1,5 км.

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