В Шри-Ланку привитые туристы смогут летать без карантина
29 сентября 2021, 14:44
Власти Шри-Ланки решили сделать послабление для прибывающих туристов. Теперь тем, у кого есть сертификат о вакцинации, достаточно сделать ПЦР-тест до вылета.
Министерство здравоохранения Шри-Ланки объявило, что полностью вакцинированные путешественники освобождаются от тестирования по прибытии на курорт. Однако не ранее чем за 72 часа до вылета им все равно придется сделать ПЦР-тест.
Туристы без прививки по-прежнему должны сначала пройти повторный тест в аэропорту, а затем отправиться на двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе или государственном карантинном центре.
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