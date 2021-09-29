В Шри-Ланку привитые туристы смогут летать без карантина

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29 сентября 2021, 14:44

Цейлон - рай на земле. Но только для привитых. Фото: Pixabay.com

Власти Шри-Ланки решили сделать послабление для прибывающих туристов. Теперь тем, у кого есть сертификат о вакцинации, достаточно сделать ПЦР-тест до вылета.

Министерство здравоохранения Шри-Ланки объявило, что полностью вакцинированные путешественники освобождаются от тестирования по прибытии на курорт. Однако не ранее чем за 72 часа до вылета им все равно придется сделать ПЦР-тест.

Туристы без прививки по-прежнему должны сначала пройти повторный тест в аэропорту, а затем отправиться на двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе или государственном карантинном центре.

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