Аргументы Недели Туризм 13+

В Шри-Ланку привитые туристы смогут летать без карантина

, 14:44

В Шри-Ланку привитые туристы смогут летать без карантина
Цейлон - рай на земле. Но только для привитых. Фото: Pixabay.com

Власти Шри-Ланки решили сделать послабление для прибывающих туристов. Теперь тем, у кого есть сертификат о вакцинации, достаточно сделать ПЦР-тест до вылета.

Министерство здравоохранения Шри-Ланки объявило, что полностью вакцинированные путешественники освобождаются от тестирования по прибытии на курорт. Однако не ранее чем за 72 часа до вылета им все равно придется сделать ПЦР-тест.

Туристы без прививки по-прежнему должны сначала пройти повторный тест в аэропорту, а затем отправиться на двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе или государственном карантинном центре.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

РК

Политика

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Природа

Зачем России Антарктида, ведь у нас есть своя Арктика

Все ведущие мировые державы рвутся по мере своих сил на южную макушку земного шара – Антарктиду. При этом, международной конвенцией на этом континенте запрещена добыча полезных ископаемых, сюда нельзя завозить оружие и военную технику. Она не может никому принадлежать. Но каждый год из разных стран мира сюда направляются корабли и летят самолёты с полярными экспедициями. Сейчас на континенте находится более 5000 ученых из разных стран. Битва за шестой континент уже идёт на протяжении ста лет.