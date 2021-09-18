Челябинская область – в топе у россиян, планирующих отдых осенью

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18 сентября 2021, 11:52 Анна Семенова

Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Повышенный интерес к походам зафиксировали специалисты AliExpress Россия и Авиасейлс.

Пеший туризм, или как его называют хайкинг, пользуется этой осенью огромной популярностью. Это выяснили аналитики сервиса Авиасейлс и компании AliExpress Россия. Больше всего осенью 2021-го бронируется билетов в Приэльбрусье и Дагестан.

Урал оказался на втором месте по популярности. Любители походов спешат купить билеты до Челябинска, Екатеринбурга или Перми.

А вот спрос на Алтай в этом году невысокий. Процент бронирования авиабилетов в Горно-Алтайск и Барнаул по отношению к общему числу броней - всего 0,5%.

Товары для хайкинга перед осенним сезоном стали популярнее в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего туристы покупают водонепроницаемые куртки, компасы, палки для ходьбы, налобные фонари и герметичные мешки для спальников.

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