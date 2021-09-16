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В АТОР сообщили об изменении правил приёма россиян в Турции

, 11:19 Источник: АТОР

В АТОР сообщили об изменении правил приёма россиян в Турции
фото: pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в четверг сообщили об изменении правил приёма россиян в Турции. По информации крупных туроператоров, Турция с 14 сентября принимает без тестов российских туристов  только с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» и переболевших. 

Россиянам, привитым двухкомпонентными «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» придется делать ПЦР-тест для посадки на борт самолета, следующего в Турцию, их сертификаты более не будут признаваться.

В АТОР подчеркнули, что вторая доза вакцины должна быть введена человеку как минимум за 14 дней до прибытия в Турцию. Сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта и QR-кодом.

Туристы с другими российскими вакцинами, направляющиеся на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прилета в Турцию) или результат теста на антиген (должен быть сдан не ранее чем за 48 часов).


Въехать в Турцию с сертификатом о вакцинации россиянин также может, если он привит одной из вакцин, признанных ВОЗ.

В АТОР добавили, что туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний.

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