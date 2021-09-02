Челябинцы не боятся отдыхать за границей в пандемию
2 сентября 2021, 09:28 Анна Семенова
В отличие от других россиян, которые выбрали отечественные курорты, наши земляки рвутся за рубеж.
Челябинские турфирмы рассказали об итогах летнего сезона, и о том, как повлияла пандемия на запросы туристов. Ни для кого не секрет, что основной поток отдыхающих хлынул в Краснодарский край и Крым.
Но если в общероссийской статистике доля заграничных поездок составила лишь 5%, челябинцы проявили бесстрашие перед коронавирусом и встали в очередь за путевками в Турцию и Египет, на Мальдивы, Кубу в и Мексику. Повышенный спрос на отдых за бугром отмечают все крупные турагентства областного центра.
Как сообщает издание Полит 74, лидерами внутреннего туризма среди южноуральцев стали Ялта, Судак и города Золотого кольца.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.