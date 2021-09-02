Челябинцы не боятся отдыхать за границей в пандемию

Аргументы Недели → Туризм 13+

2 сентября 2021, 09:28 Анна Семенова

Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В отличие от других россиян, которые выбрали отечественные курорты, наши земляки рвутся за рубеж.

Челябинские турфирмы рассказали об итогах летнего сезона, и о том, как повлияла пандемия на запросы туристов. Ни для кого не секрет, что основной поток отдыхающих хлынул в Краснодарский край и Крым.

Но если в общероссийской статистике доля заграничных поездок составила лишь 5%, челябинцы проявили бесстрашие перед коронавирусом и встали в очередь за путевками в Турцию и Египет, на Мальдивы, Кубу в и Мексику. Повышенный спрос на отдых за бугром отмечают все крупные турагентства областного центра.

Как сообщает издание Полит 74, лидерами внутреннего туризма среди южноуральцев стали Ялта, Судак и города Золотого кольца.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости