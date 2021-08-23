Ваас Феникс Нокард вышел сухим из воды, переплыв пролив Измены из Кунашира на Хоккайдо

Бешавжего вплавь с южнокурильского острова Кунашир в Японию гражданина России Вааса Феникса Нокарда могут депортировать обратно. Япония почти никогда не предоставляет убежища за исключением громких политических случаев. Да и то только на время рассмотрения дела. Никакого официального статуса. А у нынешнего беглеца нет никаких политических заслуг, чтобы его преследовали на родине.
В 2011 году нарушитель границы уже пытался нелегально остаться в Японии, но его депортировали. Потом он просил убежища на Бали и в Австрии. Уроженец Ижевска Ваас Феникс Нокард последние три года нигде не работал. Жил в палатке. В 2019 году он получил свой дальневосточный гектар, с которым и воссоединился. Видимо, каким-то образом он накопил на гидрокостюм и иены, переправился вплавь через пролив, вышел сухим из воды и до задержания полицией успел прикупить себе одежды в местном японском магазинчике.
Японцы теперь ломают голову, что делать с этим неугомонным пловцом, которого так притягивает Страна Восходящего солнца.
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