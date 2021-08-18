В посольстве РФ в Бангкоке сообщили о разрешении властями Таиланда въезд привитым «Спутником V» в туристические районы

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18 августа 2021, 16:38 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной «Спутник V» туристам въезжать в отдельные туристические районы королевства. В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что в ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение вакцины «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц».

В российском посольстве уточнили, что «детали и сроки вступления в силу упомянутого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами».

Информация опубликована в официальном аккаунте посольства РФ в Таиланде в Twitter.

Подробности о доступных туристических районах Таиланда, о порядке въезда будут обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.

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