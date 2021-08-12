Южноуральцам запретили подниматься на хребет Нургуш без разрешения

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12 августа 2021, 10:10 Анна Семенова

Зюраткуль - центр притяжения туристов. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В нацпарке внимательно следят за соблюдением правил.

Туристы обожают национальный парк «Зюраткуль» за его живописные виды. Здесь постоянно кто-то совершает восхождение на один из хребтов: Зюраткуль или Нургуш. Вот как раз в отношении последнего ввели новые правила. Теперь нельзя просто приехать и подняться на вершину. Необходимо заранее оформить разрешение. Связано это с ухудшением пожароопасной обстановки.

Тургруппы и отдельные посетители должны за неделю до своего визита пройти регистрацию с заполнением несложной анкеты по электронной почте zuratkul-park@yandex.ru. Указать необходимо ФИО руководителя группы, телефон, количество человек (ФИО, возраст), дату и время выхода на маршрут, место отправления, примерное время прибытия.

В национальном парке постоянно проводятся рейды, все, кто окажется на Нургуше без регистрации, рискуют.

На особо охраняемой территории запрещен любой транспорт, маршрут должен быть только пешим. Запрещается рубить сырорастущие, сухостойные, ветровальные деревья и кустарники, а также срывать кору с берез. Нельзя разводить костры и бросать мусор. Для сбора отходов на кордоне имеются контейнеры, там же находятся оборудованные костровища.

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