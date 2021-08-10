Правительство Египта с 1 ноября установит минимальные цены на размещение в отелях

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10 августа 2021, 22:55 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Правительство Египта с 1 ноября намерено установить минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания туристов. Министр туризма Египта Халед аль-Анани во вторник провел пресс-конференцию, приуроченную к возобновлению регулярных рейсов из России в курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По словам министра, отели проверила специальная комиссия, что уровень сервиса соответствовал заявленным звездам.

Установленные правительство цены позволят побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. В отелях 5* цена будет минимум $40 долларов на человека, в 4* - $28.

Халед аль-Анани также сообщил, что в Египте запустят внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями - Луксором, Абу-Симбе и Асуаном, авиабилет туда-обратно обойдется ориентировочно в $99.

Министр рассказал, что правительство помогает восстановиться турбизнесу, авиакомпаниям.

Министерство гражданской авиации снизило цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50%. За авиатопливо делается скидка в размере 15 центов на доллар. Эти меры применяются для всех авиакомпаний, в том числе российских, привозящих туристов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам.

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