Несколько российских авиакомпаний получили допуски на выполнение полетов на курорты Египта
6 августа 2021, 18:32Источник:
ТАСС
Несколько российских авиакомпаний получили допуски на выполнение полетов на курорты Египта. По данным Росавиации, допуски на выполнение рейсов из Москвы и регионов России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight.
В ведомстве уточнили, что компании смогут открыть полеты, как только частота выполнения рейсов по направлениям будет увеличена оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, - передает ТАСС.
Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.
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