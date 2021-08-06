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6 августа 2021, 18:32 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Несколько российских авиакомпаний получили допуски на выполнение полетов на курорты Египта. По данным Росавиации, допуски на выполнение рейсов из Москвы и регионов России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight.

В ведомстве уточнили, что компании смогут открыть полеты, как только частота выполнения рейсов по направлениям будет увеличена оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, - передает ТАСС.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.

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