Летом 2021-го челябинцы отдыхают в Краснодарском крае, Крыму и в Екатеринбурге

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31 июля 2021, 09:17 Анна Семенова

Челябинцы в этом сезоне предпочитают отдыхать на курортах Черного моря. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Специалисты «Авито.Недвижимость» проанализировали самые популярные направления

После прошлогоднего лета, когда подавляющее большинство южноуральцев из-за пандемии просидели дома (в лучшем случае – на даче), в 2021-м все активно начали планировать отпуска за пределами города.

О самых популярных направлениях среди челябинцев сообщает сайт Полит 74 со ссылкой на сервис «Авито.Недвижимость».

Первое место ожидаемо разделили курорты Краснодарского края и Крым. 14,5% челябинцев стремятся в Сочи, Анапу, Евпаторию и Севастополь.

А вот на втором месте оказалось озеро Чебаркуль – недалеко от города и живописно. Здесь забронировали на лето жилье 8,5% южноуральцев.

На третьем месте – Екатеринбург. 7,5% челябинцев предпочли в нынешнем сезоне экскурсионный отдых у ближайших соседей по УрФО.

Многие наши земляки также отправились в Казань и Санкт-Петербург.

Что касается жителей других регионов, выбравших в этом году отдых в Челябинской области, лидерами стали Свердловская область, Пермский край, Татарстан и Башкирия. Гости предпочитают останавливаться в наших санаториях и на базах отдыха или сплавляться по рекам Ай и Юрюзань. Традиционно пользуются популярностью национальные парки Зюраткуль и Таганай.

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