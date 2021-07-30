Блогеры знакомятся с главными достопримечательностями Южного Урала

Им предложено четыре вида туризма.
На этой неделе стартовал блог-тур по Челябинской области. Он предполагает знакомство начинающих блогеров с туристическими местами Южного Урала. Наставниками проекта стали актер Сергей Штепс, учитель английского языка Андрей Федотов и челябинский фудблогер Антон Сурин (Toshayo).
Им предложено четыре вида туризма — познавательный, активный, гастрономический и санаторно-курортный — в разных населенных пунктах. Отправной точкой маршрута стал Челябинск. Блогеры посетили Государственный исторический музей Челябинской области, прогулялись по Кировке.
«Участие в блог-туре — это один из этапов системной работы, которой мы добиваемся решения серьезного вопроса: как изменить восприятие нашего региона в глазах всей страны, — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.
Добавим, что блог-тур, разработанный Агентством международного сотрудничества Челябинской области, стал победителем конкурса АНО «Россия — страна возможностей».
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