Блогеры знакомятся с главными достопримечательностями Южного Урала

Аргументы Недели → Туризм 13+

30 июля 2021, 08:13 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото: Николай Филиппов. Источник — сайт правительства Челябинской области

Им предложено четыре вида туризма.

На этой неделе стартовал блог-тур по Челябинской области. Он предполагает знакомство начинающих блогеров с туристическими местами Южного Урала. Наставниками проекта стали актер Сергей Штепс, учитель английского языка Андрей Федотов и челябинский фудблогер Антон Сурин (Toshayo).

Им предложено четыре вида туризма — познавательный, активный, гастрономический и санаторно-курортный — в разных населенных пунктах. Отправной точкой маршрута стал Челябинск. Блогеры посетили Государственный исторический музей Челябинской области, прогулялись по Кировке.

«Участие в блог-туре — это один из этапов системной работы, которой мы добиваемся решения серьезного вопроса: как изменить восприятие нашего региона в глазах всей страны, — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Добавим, что блог-тур, разработанный Агентством международного сотрудничества Челябинской области, стал победителем конкурса АНО «Россия — страна возможностей».

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