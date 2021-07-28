Ростуризм призвал российских туристов не покидать территорию отелей из-за лесного пожара в Анталье

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28 июля 2021, 21:33

фото: pixabay.com

Ростуризм призвал российских туристов не покидать территорию отелей из-за лесного пожара в провинции Анталья.

Возгорание произошло в среду около полудня в ближайшем к городу Манавгату лесном массиве.

Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что россияне, находящиеся в Турции на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, к ним не обращались. Все туристические экскурсии в этом регионе приостановлены до нормализации ситуации.

В администрации Антальи подчеркнули, что такого пожара на их памяти не случалось. Мэр курортного города Манавгата Шюкрю Кесен вечером заявил, что самой большой проблемой является неутихающий ветер. Кесен считает, что город должен быть объявлен зоной бедствия.

Информации о погибших нет. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее сообщал, что не менее 53 человек пострадали в результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат. В борьбе с пожаром задействованы 412 пожарных, самолет, 19 вертолетов, шесть бульдозеров, 103 пожарных машины.

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