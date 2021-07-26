В АТОР выразили уверенность, что в России всегда можно найти альтернативу для путешествий

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26 июля 2021, 16:04

Alexandr Liskin, globallookpress.com

Любят россияне отдыхать на море. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), рассказал, что самым популярным направлением является Краснодарский край, Крым, «Русская Балтика» — Калининградская область, Карелия.

Но этим летом из-за ограничений, введенных в ряде регионов из-за пандемии коронавируса, в АТОР отмечают снижение бронирования и даже отмену туров. Так по Краснодарскому краю в июле можно было путешествовать с ПЦР-тестом и сертификатом о вакцинации, или со справкой, что турист переболел COVID-19. Но с августа необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации, справку о том, что турист переболел, или гостю региона необходимо вакцинироваться в течение трех дней на курорте.

Но прививаться хотят не все. Многие туристы выбирают размещение в частном секторе, поэтому могут не предъявлять справки и избежать прививки.

Горин отметил, что в Крыму таких, как на Кубани, ограничений нет. Поэтому россияне выбирают в качестве альтернативы поездки в Крым или Абхазию, где также нет ограничений.

Вице-президент АТОР уверен, что в России всегда можно найти альтернативу для путешествий,- сообщает "Свободная пресса".

По словам Горина, также популярные направления для организованных туристов - речные круизы.

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