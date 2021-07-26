Наталья Сергунина: в туротрасли Москвы работает более полумиллиона человек

Аргументы Недели → Туризм 13+

26 июля 2021, 11:32

Фото из открытых источников

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2021 года в Москве появилось сразу три новых гостиничных комплекса: на Космодамианской набережной, Рогожском Валу и в 1-м Земельном переулке. По ее словам, в этом году в городе планируется открытие 14 гостиниц.



«На 2021 год намечено открытие 14 отелей, что говорит об оптимизме инвесторов и интересе бизнеса к проектам в Москве. Еще десять лет назад его практически не было. К примеру, в 2011 году открылось только две гостиницы, а в 2015 году — уже девять», — рассказала вице-мэр Москвы.



Она подчеркнула, что рост туристической привлекательности города способствует увеличению числа рабочих мест в отрасли. В настоящее время в индустрии туризма работает более 500 тысяч человек.



Заместитель мэра Москвы описала типичный «портрет» столичного туриста: это молодой и активный путешественник 25–45 лет. Число таких туристов в прошлом году составило более половины внутреннего турпотока и около 70 процентов иностранного. При этом иностранные гости обычно проводят в столице семь–восемь дней, а российские — пять–шесть.



Наталья Сергунина сообщила, что осенью 2021 года выйдет первый гид Michelin по московским ресторанам. Это событие привлечет в Москву новых туристов.



«Основатели сетевых и несетевых заведений, повара ждали этого момента. Считаю, что они заслужили такого внимания и высоких оценок, причем не только со стороны специалистов Michelin, но и поклонников качественной кухни во всем мире», — отметила вице-мэр.



Столица активно сотрудничает с зарубежными представителями турбизнеса. В начале этого года Москва присоединилась к проекту Всемирного совета по туризму. А в июне была проведена онлайн-презентация туристических возможностей города, в которой приняли участие 25 московских компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда.



«Постоянное взаимодействие с представителями международного турбизнеса и государственных структур идет на пользу всем сторонам. Оно позволяет объединить компетенции, своевременно обмениваться взглядами и опытом для решения совместных задач», — заключила Сергунина.





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