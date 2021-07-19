Вокруг Тургояка может появиться кольцевой велопешеходный маршрут

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19 июля 2021, 12:45 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Около Тургояка предлагают развивать экотуризм по примеру нацпарка «Таганай». Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская пано

Он позволит расширить сезонность курорта и сбалансировать антропогенную нагрузку.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко в своей авторской колонке, опубликованной на сайте «Полит 74», рассказал том, как создание регионального природного парка Тургояк повлияет на туристическую отрасль.

Одной из тем, поднятых в статье, стала организация велопешеходной инфраструктуры вокруг озера Тургояк. В числе предложений, подготовленных министерством экономического развития, — обустройство троп вдоль берега, объединенных в единый кольцевой маршрут и обустроенных санитарными зонами. Второй велопешеходный маршрут может пролегать по склонам хребтов, по замыслу он должен соединить смотровые площадки. Организация оборудованных троп позволит расширить сезонность отдыха на Тургояке, снять точечную перегрузку отдельных участков и позволит туристам пользоваться сервисными услугами на связанных территориях.

«Правильно спланированный природный парк на Тургояке, в самом оптимистичном сценарии, может стать инструментом трансформации в конкурентоспособный курорт мирового уровня», — подытожил Андрей Минченко.

С полным текстом материала можно ознакомиться по ссылке.

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