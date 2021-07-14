Россияне отказались от половины поездок на Кубань и собираются отдыхать в Крыму

Аргументы Недели → Туризм 13+

14 июля 2021, 14:37 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Россияне отказались от почти 50% туров на Кубань после 1 августа. При этом, по утверждению турагентов, количество броней в Крым и Абхазию выросло на 20–30%.



С 1 августа объекты размещения Кубани будут заселять путешественников при условии предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о получении первой прививки или документа о том, что они переболели в течение полугода. Также допускается предоставление отрицательного ПЦР-теста — но в этом случае турист обязуется сделать прививку не позднее чем через три дня с момента заселения.



«Туристов смущает, что постоянно меняются правила игры, они не знают, что будет завтра. Многие ждали послаблений от главы края, но правила, наоборот, ужесточаются. Так, граждане были уверены, что на выходные можно поехать на Кубань по ПЦР-тестам, но оказалось, что это не так: даже при заселении в отель на один день нужно подписать документ с указанием своих паспортных данных и места жительства, согласно которому ты обязуешься вакцинироваться по возвращении в свой регион», - отметил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.



Известно, что в санаториях туристы уже аннулировали порядка 10% бронирований на август. В туротрасли утверждают, что массовая отмена заездов начнется на следующей неделе, потому что период, когда можно было отменять поездки без штрафов, приблизится к завершению.



Эксперты отмечают, что выходом из сложившейся ситуации в Краснодарском крае может быть снижение цен на отдых, чтобы сделать его дешевле, чем в Крыму.



«Крым очень популярен, туда даже ПЦР-тест сейчас сдавать не нужно. С учетом жестких правил в Краснодарском крае этот регион выигрывает больше всех. Сомневаюсь, что там введут какие-либо запретительные меры для туристов», - считает Алексан Мкртчян.



Тем временем коронавирусные ограничения ужесточаются в шести районах Крыма: Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Теперь там запрещена работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных, а залы кинотеатров можно заполнять только на 50%. Такие же требования с конца июня уже действуют в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте.



В последнее время Крым подвергся природным бедствиям: в Ялте и Керчи произошли наводнения, а часть районов столкнулась с нашествием божьих коровок. Тем не менее к спаду бронирования это не привело. Многие жители Крыма недовольны и просят главу региона Сергея Аксенова уменьшить турпоток из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости