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11 июля 2021, 14:29 Источник: Свободная пресса

фото: globallookpress.com

Пользователи китайского портала WeChat поделились, какие сладости можно попробовать в России. Китайцы, которым посчастливилось побывать в Поволжье, хвалят помадку. Её производят с разными вкусами.

В Санкт-Петербурге китайским туристам пришелся по вкусу вафельный торт "Полярный". В Сибири - вкусное и полезное варенье из шишек.

Китайские туристы советую своим соотечественникам, планирующим заехать в Омск, отведать сладкий плавленый сыр местного производства четырёх видов: классический сливочный, шоколадный, клубника со сливками и крем-брюле.

В Тульской области - легендарные тульские пряники. Подмосковная Коломна славится пастилой, приготовленной по старинному рецепту. На Камчатке деликатесом китайцы признали ягоду шикшу. Она богата витамином С, и из неё получается очень вкусное, а главное полезное для здоровье варенье, передаёт РИА Новости.

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