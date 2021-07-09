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Власти Краснодарского края изменили правила приёма туристов, невакциированных гостей привьют прямо на курорте

, 13:46

Власти Краснодарского края изменили правила приёма туристов, невакциированных гостей привьют прямо на курорте
фото: vk.com/kuban_gov

Власти Краснодарского края ещё раз изменили правила приёма туристов. Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о снятии запрета на прием в отелях и пансионатах с 1 августа невакцинированных от коронавируса туристов.

Кондратьев в своем Telegram-канале написал о том, что у приезжающих с 1 августа гостей Кубани сертификат требовать не будут, но если его не окажется, туриста привьют в течение трех дней со дня заселения.

Ранее Кондратьев подписал постановление об обязательном наличии с 1 августа у заселяющихся в гостиницы сертификата о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании, или справки о противопоказаниях к прививке.

Сейчас власти края разрешили находиться на отдыхе с 1 августа с отрицательным ПЦР-тестом, но туристы должны будут привиться. Кондратьев пообещал, что препараты для прививки от COVID-19 будут в наличии, с этой целью направлено письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины.

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