Словения c 3 июля запретит въезд в страну россиянам

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1 июля 2021, 18:18 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Правительство Словении изменило условия въезда в республику из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В правительственном указе, опубликованном на официальном портале властей страны, говорится, что изменения действуют с 3 июля до 11 июля.

Правила въезда зависят от того, в каком списке находится страна, из которой турист собирается в Словению. Списка три: "зеленый", "оранжевый", "темно-красный".

40, в том числе Россия, Египет, Мальдивские острова, Великобритания, Бразилия, входят в список с тяжелой эпидемиологической ситуацией - "темно-красный". С 3 июля въезд иностранцев в Словению из этих государств запрещен. Прибыть из государств "темно-красного списка" могут только граждане Словении или имеющие вид на жительство в ней, но они должны будут отправиться на карантин на 10 дней.

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