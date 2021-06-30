Власти Турции пообещали обеспечить безопасность российских туристов

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30 июня 2021, 19:21 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Турции пообещали обеспечить безопасный отдых российских туристов летом 2021 года, чтобы обеспечить турпоток на уровне прошлых лет. Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что туристический сектор готов принять туристов, с полным соблюдением всех требований безопасности. Два министра обсудили эту тему.

После временного прекращения авиасообщения с Турцией, полёты возобновили неделю назад, с 22 июня. Чавушоглу заявил, что Турция принимает при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в России препаратом.

Мевлют Чавушоглу отметил, что "решение по открытию авиасообщения – очень точное решение". В этом году мы сделаем все для того, чтобы достичь цифр прошлых лет. В 2019 году приехали семь миллионов российских туристов, в прошлом в Турции отдохнули два миллиона россиян.

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