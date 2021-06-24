В АТОР сообщили о начале аннуляции турпакетов и бронирований отелей в Краснодарский край

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24 июня 2021, 19:38 Источник: АТОР

фото: pixabay.com

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) в четверг сообщили о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край из-за объявленных кубанскими властями ограничений, связанных с коронавирусом.

АТОР выразила крайнюю озабоченность ситуацией в связи с принятием ограничений на курортах Краснодарского края. АТОР со ссылкой на туроператорское сообщество отмечает, что вводимые меры резко негативно отразятся как на отдыхе туристов, так и на работе гостиничного и туроператорского бизнеса.

АТОР обратилась с официальными письмами в правительство РФ, Ростуризм и к губернатору Краснодарского края.

В обращении говорится, что начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц. В результате туристский бизнес понесет большие потери – только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края. Такая ситуация, соответственно, нанесет серьезный удар по туроператорам, которые будут вынуждены осуществлять возвраты денежных средств туристам.

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