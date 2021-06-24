В Минздраве Египта сообщили, что привитых от COVID-19 россиян пустят в страну без ПЦР-теста

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24 июня 2021, 16:29 Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Египта сообщили, что привитых от COVID-19 россиян пустят в страну без ПЦР-теста. Согласно новым правилам Минздрава Арабской Республики Египет, граждане, прибывающие из стран, в которых не зафиксирован всплеск заражений новыми штаммами коронавирусной инфекции COVID-19, должны будут предъявить справку о вакцинации.

Газета Masralyoum написала, что препараты должны быть одобрены ВОЗ и Управлением по лекарственным средствам Египта. В перечень входит российский препарат «Спутник V», а также Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson. Сертификаты должны содержать QR-код и оригинальную печать.

Если у туриста нет сертификата о вакцинации, ему необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Президенты РФ и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения между странами.

Россияне могут летать только в Каир и из столицы Египты добираться на море. Чартеры в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх пока не открыты.

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