МИД РФ рекомендует россиянам отказаться от путешествий в Афганистан

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20 июня 2021, 17:28

фото: pixabay.com

Российским гражданам не рекомендуется посещать Исламскую Республику Афганистан, поскольку в стране в настоящее время повышен уровень напряженности военно-политической обстановки. Об опасности путешествия в Афганистан в воскресенье предупредили в консульском департаменте МИД РФ.

В сообщении, опубликованном в Тelegram-канале говорится: "В связи с возросшей напряженностью военно-политической обстановки настоятельно рекомендуем гражданам РФ воздержаться от поездок в Афганистан с туристическими целями".

В МИД пояснили, что рекомендация обусловлена высокой террористической активностью со стороны как "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), так и других международных террористических организаций, ухудшением криминогенной обстановки в афганских городах и похищениями иностранных граждан с целью выкупа.

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