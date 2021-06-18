Майя Ломидзе сообщила, что туроператоры успеют отправить туристов в Турцию уже 22 июня

Первые российские туристы, купившие путёвки в Турцию у туроператоров, смогут отправиться на отдых на Средиземное море уже 22 июня.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе полагает, что не все, но туроператоры успеют начать отправку туристов в Турцию с первого дня, с которого оперативный штаб по борьбе с ковидом в России разрешил возобновить авиасообщения с Турцией. Этот день - 22 июня. Дату в пятницу, 18 июня, объявила Татьяна Голикова.
Три крупных туроператора по Турции считают, что на первые вылеты будет ажиотажный спрос.
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