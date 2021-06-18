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Майя Ломидзе сообщила, что туроператоры успеют отправить туристов в Турцию уже 22 июня

, 22:27 Источник: ТАСС

Майя Ломидзе сообщила, что туроператоры успеют отправить туристов в Турцию уже 22 июня
фото: pixabay.com

Первые российские туристы, купившие путёвки в Турцию у туроператоров, смогут отправиться на отдых на Средиземное море уже 22 июня.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе полагает, что не все, но туроператоры успеют начать отправку туристов в Турцию с первого дня, с которого оперативный штаб по борьбе с ковидом в России разрешил возобновить авиасообщения с Турцией. Этот день - 22 июня. Дату в пятницу, 18 июня, объявила Татьяна Голикова.

Три крупных туроператора по Турции считают, что на первые вылеты будет ажиотажный спрос.

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Кремль переадресовал вопрос о сроках открытия авиасообщения с Турцией в оперштаб

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках беседы с журналистами, что решение о сроках возобновления авиасообщения с Турцией принимают в оперштабе правительства. Песков уточнил, что данный вопрос "не для Кремля". Ранее осведомленные источники сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом нового типа сейчас изучает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

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